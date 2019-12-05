Воронежские пожарные-лесники зимой тушат заброшенные дома, свалки и ищут заблудившихся людей
Пожароопасный период в лесах Воронежской области завершился, но пожарные лесничеств не расслабляются. В зимний сезон им зачастую приходится участвовать в операциях по спасению от огня жителей населенных пунктов и помогать селянам.
Например, на прошлой неделе работники Семилукской пожарно-химической станции тушили горящий мусор в карьере у поселка Придонской. Карьер прилегает к лесу.
А работники Бобровской пожарно-химической станции по просьбе местной пожарной части подвозили воду для тушения горящего камыша и травы в пойме реки Битюг, а затем помогали окарауливать очаг возгорания.
Но совсем необычная задача выпала сотрудникам пожарным Хреновского лесничества. Кроме участия в тушении заброшенного дома на улице Энгельса в селе Хреновое. А затем – участвовать в поисках заблудившегося в местном бору жителя.
ИСТОЧНИК KP.RU