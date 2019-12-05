Воронежские пожарные-лесники зимой тушат заброшенные дома, свалки и ищут заблудившихся людей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-05T16:05:49+03:00

В зимний сезон у борцов с огнем по-прежнему много задач

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Пожароопасный период в лесах Воронежской области завершился, но пожарные лесничеств не расслабляются. В зимний сезон им зачастую приходится участвовать в операциях по спасению от огня жителей населенных пунктов и помогать селянам.

Например, на прошлой неделе работники Семилукской пожарно-химической станции тушили горящий мусор в карьере у поселка Придонской. Карьер прилегает к лесу.

А работники Бобровской пожарно-химической станции по просьбе местной пожарной части подвозили воду для тушения горящего камыша и травы в пойме реки Битюг, а затем помогали окарауливать очаг возгорания.

Но совсем необычная задача выпала сотрудникам пожарным Хреновского лесничества. Кроме участия в тушении заброшенного дома на улице Энгельса в селе Хреновое. А затем – участвовать в поисках заблудившегося в местном бору жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU