2019-12-05T16:05:49+03:00
Общество

Воронежские пожарные-лесники зимой тушат заброшенные дома, свалки и ищут заблудившихся людей

В зимний сезон у борцов с огнем по-прежнему много задач
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Пожароопасный период в лесах Воронежской области завершился, но пожарные лесничеств не расслабляются. В зимний сезон им зачастую приходится участвовать в операциях по спасению от огня жителей населенных пунктов и помогать селянам.

Например, на прошлой неделе работники Семилукской пожарно-химической станции тушили горящий мусор в карьере у поселка Придонской. Карьер прилегает к лесу.

А работники Бобровской пожарно-химической станции по просьбе местной пожарной части подвозили воду для тушения горящего камыша и травы в пойме реки Битюг, а затем помогали окарауливать очаг возгорания.

Но совсем необычная задача выпала сотрудникам пожарным Хреновского лесничества. Кроме участия в тушении заброшенного дома на улице Энгельса в селе Хреновое. А затем – участвовать в поисках заблудившегося в местном бору жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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