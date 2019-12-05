2019-12-05T16:01:09+03:00
Происшествия

Воронежских торговцев будут судить за подвальные Adidas и Reebok

В торговых точках нашли контрафактную одежду и обувь
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Особое внимание правоохранители уделили одежде и обуви.Особое внимание правоохранители уделили одежде и обуви.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Правоохранители прошлись по магазинам обуви и одежды города Борисоглебска. Поводом для проверки стало обращение правообладателей товарных знаков Adidas и Reebok.

- В нескольких торговых организациях выявлены контрафактные товары, их изъяли сотрудники полиции, - сообщают в областной прокуратуре.

Материалы проверки в отношении одного из предпринимателей могут стать основой уголовного дела по статье "Незаконное использование чужого товарного знака". Другого бизнесмена будут судить по административной статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров". Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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