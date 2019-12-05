Воронежских торговцев будут судить за подвальные Adidas и Reebok

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-05T16:01:09+03:00

В торговых точках нашли контрафактную одежду и обувь

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Правоохранители прошлись по магазинам обуви и одежды города Борисоглебска. Поводом для проверки стало обращение правообладателей товарных знаков Adidas и Reebok.

- В нескольких торговых организациях выявлены контрафактные товары, их изъяли сотрудники полиции, - сообщают в областной прокуратуре.

Материалы проверки в отношении одного из предпринимателей могут стать основой уголовного дела по статье "Незаконное использование чужого товарного знака". Другого бизнесмена будут судить по административной статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров". Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU