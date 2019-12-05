В кабинеты воронежских строительных чиновников пришли силовики
Оперативники УФСБ по Воронежской области вместе со следователями работали в управлении строительной политики администрации Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Силовики проводили обыски в кабинете руководителя управления Владимира Пешкова. Известно, что аналогичные мероприятия ФСБ прошли в областном департаменте строительной политики. По неподтвержденным данным, у сотрудников ведомства возникли вопросы по поводу возведения пристроек к детским садам.
Подробностей силовики пока не сообщают. В свою очередь, в мэрии Воронежа ситуацию также пока не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU