В кабинеты воронежских строительных чиновников пришли силовики

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-05T14:28:14+03:00

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Оперативники УФСБ по Воронежской области вместе со следователями работали в управлении строительной политики администрации Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Силовики проводили обыски в кабинете руководителя управления Владимира Пешкова. Известно, что аналогичные мероприятия ФСБ прошли в областном департаменте строительной политики. По неподтвержденным данным, у сотрудников ведомства возникли вопросы по поводу возведения пристроек к детским садам.

Подробностей силовики пока не сообщают. В свою очередь, в мэрии Воронежа ситуацию также пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU