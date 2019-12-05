Зимой воронежцы смогут за два часа слетать в Крым

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-05T12:20:15+03:00

Рейсы будут проходить дважды в неделю до марта

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18 декабря состоится первый регулярный рейс Симферополь - Воронеж. Отвечать за перелеты будет компания "РусЛайн". Об этом рассказали в пресс-службе воронежской воздушной гавани.

Для рейсов будут использовать канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Самолеты будут отправляться по средам и субботам. Время в пути - около двух часов.

Как поясняют представители аэропорта, регулярное авиасообщение между Воронежем и Крымом продлится до 28 марта следующего года. Летом 2019-го та же компания выполняла аналогичные рейсы дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU