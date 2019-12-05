В Воронеже аферист назвался сыном и украл у «мамы» 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-05T11:42:18+03:00

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В среду, 4 декабря, резко активизировались мошенники – они украли деньги у 12 воронежцев.

Самый крупный куш получил аферист, действовавший по старой, казалось бы, всем уже известной схеме. Он позвонил 57-летней жительнице Советского района, представился ее сыном и заявил, что попал в ДТП. Аферист сказал, что срочно нужны деньги для улаживания связанных с аварией проблем с полицейскими. Женщине голос мошенника показался похожим на сына. Она пошла к ближайшему банкомату и перевела по указанным реквизитам 200 тысяч рублей. Только после этого женщина догадалась позвонить сыну, который, разумеется, ни в какое ДТП не попадал. Обманутая мать пошла в полицию.

- За прошедшие сутки действия аферистов принесли воронежцам материальный ущерб на сумму более 560 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (максимальное наказание – пять лет лишения свободы). В очередной раз напоминаем о том, что нельзя верить на слово незнакомцам. Никому из неизвестных вам людей нельзя давать данные своей банковской карты и перечислять деньги на указанные ими реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU