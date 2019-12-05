16-летняя девушка пропала после поездки на электричке в Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-05T11:12:02+03:00

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16-летняя девушка пропала по дороге в Борисоглебск. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Черноземье".

Вчера, 4 декабря, в 5.30 утра Екатерина Селиванова села на электричку на станции Народное Терновского района. Поезд шел в Борисоглебск. Через два часа девушка позвонила родным и сказала, что у нее все хорошо. На связь больше не вышла. Особые приметы: русые волосы, стрижка каре. На Екатерине были черная куртка, черные леггинсы, черный рюкзак с красными бабочками.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении девушки, звоните по телефону 112 или номеру волонтеров - 89601319708.

ИСТОЧНИК KP.RU