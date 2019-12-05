Tele2 обеспечила связью более пятидесяти малых населенных пунктов Воронежской области в 2019 году
Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги третьего этапа строительства объектов сотовой связи в двенадцати районах Воронежской области
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Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению, которое было подписано в рамках партнерства с региональным правительством по расширению сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом на 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU