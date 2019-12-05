2019-12-05T10:41:58+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области может покорить еще и "Инстаграм"

Вполне возможно, у него появится страничка в этой соцсети
Виктор ПАВЛОВ
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Губернатор Воронежской области уже есть "Вконтакте".Губернатор Воронежской области уже есть "Вконтакте".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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После того, как губернатор Александр Гусев завел страничку "Вконтакте", инстаграм-блогер robusto_vaпризвала главу региона обзавестись аккаунтом и в этой соцсети.

"Мы тут... отзывчивее в разы. Вот захотите вы флешмоб организовать "Люблю Воронеж" - а мы поддержим. Захотите конкурс рецептов Воронежского края - мы вам столько наготовим-выложим - всю страну удивим", - пообещала блогер.

В комментариях к посту отметился глава пресс-службы областного правительства Артем Сокольников: "Александр Викторович попросил передать, что инстаграм у него в планах".

Судя по комментариям, жители региона хотели бы посмотреть на реальную жизнь губернатора - познакомиться с его семьей, бытом, отдыхом.

Напомним, не так давно в инстаграме появилась страничка Александра Гусева. Увы, как сказали в облправительстве, это "фейк, созданный неизвестными личностями".

ИСТОЧНИК KP.RU

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