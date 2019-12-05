Платный участок в обход воронежского Лосева откроют в начале 2020 года
Платный обход села Лосево и Павловска будет открыт в первом квартале следующего года. Об этом на пресс-конференции сообщил Игорь Астахов, первый зампред правления госкомпании "Автодор".
По его словам, участок трассы М-4 "Дон" стараются ввести в эксплуатацию как можно быстрее. Дорога практически готова, однако остался нерешенным вопрос с одним из газопроводов. Его переключат в течение ближайшего месяца.
Ранее участок хотели сдать в конце 2020-го, но потом ускорились, чтобы успеть к сезону отпусков.
Лосево прославилось на всю страну благодаря регулярным пробкам. Причина тому - объективные характеристики узкого участка дороги. В августе интенсивность потока доходит до 43 тысяч автомобилей в сутки, хотя пропускная способность здесь - 14-16 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU