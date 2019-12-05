В Воронеже "Газель", которая двигалась задним ходом, насмерть сбила пенсионерку
Смертельное ДТП случилось вчера, 4 декабря, на улице Переверткина. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным, 26-летний водитель "Газели" начал движение по двору задним ходом. Он не заметил 72-летнюю пенсионерку, которая стояла у задней части машины. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Полицейские начали проверку по факту ДТП.
Похожее происшествие случилось в 2018 году. На парковке супермаркета на улице Героев Сибиряков 38-летний водитель "Газели" стал сдавать назад и не заметил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В области за сутки зарегистрировано 125 ДТП, из них в Воронеже - 80. Травмы на дорогах получили шесть человек, двое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU