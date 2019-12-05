2019-12-05T09:47:16+03:00
Происшествия

В Воронеже "Газель", которая двигалась задним ходом, насмерть сбила пенсионерку

Водитель не увидел 72-летнюю женщину
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП случилось вчера, 4 декабря, на улице Переверткина. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель "Газели" начал движение по двору задним ходом. Он не заметил 72-летнюю пенсионерку, которая стояла у задней части машины. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Полицейские начали проверку по факту ДТП.

Похожее происшествие случилось в 2018 году. На парковке супермаркета на улице Героев Сибиряков 38-летний водитель "Газели" стал сдавать назад и не заметил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В области за сутки зарегистрировано 125 ДТП, из них в Воронеже - 80. Травмы на дорогах получили шесть человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летняя девушка пропала после поездки на электричке в Воронежской области
Tele2 обеспечила связью более пятидесяти малых населенных пунктов Воронежской области в 2019 году
Губернатор Воронежской области может покорить еще и "Инстаграм"
Платный участок в обход воронежского Лосева откроют в начале 2020 года
Недоброе утро. Московский проспект Воронежа стал бордовым на карте пробок
Жителя Воронежа отправят в колонию строгого режима из-за детских игрушек
В Воронеже выбрали лучшие проекты по благоустройству Брикманского сада
Адвокат из Воронежской области требовал от клиента взятку в полмиллиона рублей
В Воронеже построят 35-этажный научный центр для опорного университета
В одном из микрорайонов Воронежа на день перекроют воду
Жители воронежского микрорайона требуют прекратить вырубку леса
В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства
В 2020 году в Воронежской области на реализацию нацпроектов направят 22,9 млрд рублей
Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада
За год количество перелетов за рубеж из Воронежа выросло на 22,5%
Воронежец на «Ниве» протаранил «Ситроен» и сбежал с места ДТП
Жители трех многоэтажек в Воронеже переплатили больше полумиллиона за электричество
В Воронеже хотят снести ТЦ «Народный» на Машмете
Под Воронежем работники кафе выкидывали отходы прямо на землю соседнего участка