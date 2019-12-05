Недоброе утро. Московский проспект Воронежа стал бордовым на карте пробок

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-05T08:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 8.30, в Воронеже - многокилометровые пробки. Самая тяжелая ситуация - на Московском проспекте. От улицы Шишкова до проспекта Труда - одна нескончаемая пробка. Некоторые участки окрашены в бордовый - цвет самых тяжелых заторов. Это, например, отрезки от Шишкова до Хользунова и от Лидии Рябцевой до проспекта Труда.

Стоит также улица Димитрова практически на всем протяжении от выезда из города до автостанции. Большие затруднения - на улице Шишкова от Кораблинова до 45-й Стрелковой дивизии. Традиционные пробки сформировались на улице Машиностроителей от Красных Зорь до переезда.

ИСТОЧНИК KP.RU