2019-12-05T08:31:23+03:00
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Недоброе утро. Московский проспект Воронежа стал бордовым на карте пробок

Общий уровень заторов - 8 баллов
Виктор ПАВЛОВ
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По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 8.30, в Воронеже - многокилометровые пробки. Самая тяжелая ситуация - на Московском проспекте. От улицы Шишкова до проспекта Труда - одна нескончаемая пробка. Некоторые участки окрашены в бордовый - цвет самых тяжелых заторов. Это, например, отрезки от Шишкова до Хользунова и от Лидии Рябцевой до проспекта Труда.

Стоит также улица Димитрова практически на всем протяжении от выезда из города до автостанции. Большие затруднения - на улице Шишкова от Кораблинова до 45-й Стрелковой дивизии. Традиционные пробки сформировались на улице Машиностроителей от Красных Зорь до переезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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