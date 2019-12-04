2019-12-04T23:13:32+03:00
Общество

В Воронеже выбрали лучшие проекты по благоустройству Брикманского сада

Первое место в итоге заняло ООО «ПГС Проект»
Олег ИВАНОВ
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Фото: http://uar-vrn.ruФото: http://uar-vrn.ru
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Брикманский сад расположен в Коминтерновском районе по адресу: ул. Транспортная, 5в. Его общая площадь более 11 тысяч кв.м. О предназначении этой территории особенно много говорят в последнее время. Администрация города даже устраивала опрос, чтобы решить, каким он будет - шумным или тихим, спортивным или культурным.

В итоге 1 сентября в Воронеже стартовал открытый архитектурный конкурс на лучший проект. А 4 декабря состоялось официальное подведение итогов.

Участникам нужно было продумать выразительную и функциональную стороны будущего медико-оздоровительного центра и самой парковой зоны. К участию были приглашены профессиональные архитекторы и творческие коллективы, возглавляемые ими. В конкурсе приняли участие 13 архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска.

Первое место в итоге заняло ООО «ПГС Проект» (Воронеж).

http://uar-vrn.ru

http://uar-vrn.ru

Второе место - творческий коллектив из Санкт-Петербурга.

http://uar-vrn.ru

http://uar-vrn.ru

А третье - ООО «УК Жилпроект» (Воронеж).

http://uar-vrn.ru

http://uar-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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