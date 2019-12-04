В Воронеже выбрали лучшие проекты по благоустройству Брикманского сада
Брикманский сад расположен в Коминтерновском районе по адресу: ул. Транспортная, 5в. Его общая площадь более 11 тысяч кв.м. О предназначении этой территории особенно много говорят в последнее время. Администрация города даже устраивала опрос, чтобы решить, каким он будет - шумным или тихим, спортивным или культурным.
В итоге 1 сентября в Воронеже стартовал открытый архитектурный конкурс на лучший проект. А 4 декабря состоялось официальное подведение итогов.
Участникам нужно было продумать выразительную и функциональную стороны будущего медико-оздоровительного центра и самой парковой зоны. К участию были приглашены профессиональные архитекторы и творческие коллективы, возглавляемые ими. В конкурсе приняли участие 13 архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска.
Первое место в итоге заняло ООО «ПГС Проект» (Воронеж).
http://uar-vrn.ru
Второе место - творческий коллектив из Санкт-Петербурга.
http://uar-vrn.ru
А третье - ООО «УК Жилпроект» (Воронеж).
http://uar-vrn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU