Адвокат из Воронежской области требовал от клиента взятку в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:55 2019-12-04T20:55:39+03:00

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4 декабря Аннинский районный суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. 49-летний Виктора Э. признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установлено судом, в августе 2019 года к адвокату обратился местный житель с просьбой об оказании ему юридической помощи. Клиенту нужно было обжаловать решение Аннинского районного суда и Воронежского областного суда по гражданскому делу.

Адвокат согласился оказать юридическую помощь, а потом потребовал 500 тысяч рублей, якобы для взятки должностным лицам вышестоящего суда.

49-летний Виктор Э. уверял, что находится в доверительных отношениях с должностными лицами Верховного суда Российской Федерации и службы судебных приставов. А раз уж у него такие «друзья», то он точно сможет решить вопрос с гражданским делом. Хотя на самом деле ни с кем он и не был знаком. При получении денег адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, ввиду того обстоятельства, что подсудимый имел статус адвоката, также дополнительно назначено наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с оказанием юридических услуг сроком на 2 года, - уточнили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU