В Воронеже хотят снести ТЦ «Народный» на Машмете

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-04T17:20:46+03:00

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Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области собирается добиться сноса торгового центра «Народный» - он расположен по адресу: ул. Дубровина, 3в. С соответствующим заявлением власти обратились в арбитражный суд. Ответчиком выступает компания ООО «Еврострой». Детали не обговариваются.

Департамент рассчитывает погасить запись в ЕГРН о собственности организации на землю. Предполагается, что компания должна освободить земельный участок в 36,4 тысяч кв. м. Речь идет о 4 объектах: один из них и самый крупный - ТЦ «Народный» (13,5 тысяч кв. м.), остальные три - 63,1 кв.м., 56,3 кв. м. и 21,6 кв. м. – они расположены непосредственно за центром. Пока суд запретил Росреестру регистрировать сделки с данными активами.

ИСТОЧНИК KP.RU