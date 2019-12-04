2019-12-04T15:52:38+03:00
Звезды

Воронежскую детвору приглашают на подводный экшн-квест

Новогодние представления пройдут в океанариуме
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского океанариума.фото Воронежского океанариума.
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Афишу новогодних представлений пополнил Воронежский океанариум. Мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет приглашают на праздничный экшн-квест по океанариуму "Вторжение: битва за Новый год".

Смелых и отважных ждут приключения на земле и в глубинах океана с погоней, пришельцами и крушением космического корабля. Инопланетный шатл неожиданно терпит аварию и падает в океан. Вторжение инопланетян из неведомого космоса угрожает празднованию Нового года. Вместе с Дедом Морозом участники программы смогут победить космических пиратов и предотвратить срыв праздника. А помощниками в этой операции станут обитатели океанариума.

В новогоднюю программу входит: театрализованная квест-игра, подводное шоу в главном океаническом аквариуме, интерактивные задания, игры и безлимитное посещение океанариума после программы.

Новогодний экшн-квест пройдет с 15 декабря по 12 января по расписанию для организованных групп и индивидуального посещения (0+). Бронирование по телефонам: +7(960)131-88-57, +7(473)228-03-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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