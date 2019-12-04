2019-12-04T15:08:17+03:00
Общество

В Воронежской области разместили новые боевые расчеты ракетной системы С-300ПМ2

Дальняя граница зоны поражения аэродинамических целей увеличилась до 200 км
Олег ИВАНОВ
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Перед этим прошла профессиональная двухмесячная переподготовка расчетов в учебном центреПеред этим прошла профессиональная двухмесячная переподготовка расчетов в учебном центреФото: с сайта ЗВО.
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Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Перед этим прошла профессиональная двухмесячная переподготовка расчетов в учебном центре зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил в Гатчине Ленинградской области.

Ранее зенитный ракетный полк после доработки на заводе-изготовителе уже получил на вооружение систему С-300ПМ2 с повышенными боевыми возможностями. Дальняя граница зоны поражения аэродинамических целей увеличилась до 200 км, баллистических — до 40 км, а высота уничтожаемых целей возросла до 30 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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