В Воронежской области разместили новые боевые расчеты ракетной системы С-300ПМ2
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Перед этим прошла профессиональная двухмесячная переподготовка расчетов в учебном центре зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил в Гатчине Ленинградской области.
Ранее зенитный ракетный полк после доработки на заводе-изготовителе уже получил на вооружение систему С-300ПМ2 с повышенными боевыми возможностями. Дальняя граница зоны поражения аэродинамических целей увеличилась до 200 км, баллистических — до 40 км, а высота уничтожаемых целей возросла до 30 км.
ИСТОЧНИК KP.RU