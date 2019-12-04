2019-12-04T13:34:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области предприниматель захватил 20 гектаров земли

Мужчину оштрафовали 100 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Поворинском районе главу КФХ оштрафовали за самозахват земли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 4 декабря.

Во время проверки выяснилось, что предприниматель занял участок земли, который находился рядом с его владениями. Каких-либо правоустанавливающих документов на самовольно занятую территорию у него не было.

Прокурор возбуди на главу КФК дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

- В настоящее время предпринимателем принимаются меры к устранению нарушений, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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