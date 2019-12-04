В Воронежской области предприниматель захватил 20 гектаров земли
В Поворинском районе главу КФХ оштрафовали за самозахват земли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 4 декабря.
Во время проверки выяснилось, что предприниматель занял участок земли, который находился рядом с его владениями. Каких-либо правоустанавливающих документов на самовольно занятую территорию у него не было.
Прокурор возбуди на главу КФК дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.
- В настоящее время предпринимателем принимаются меры к устранению нарушений, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU