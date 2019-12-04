2019-12-04T12:30:33+03:00
Происшествия

Воронежские следователи проверят информацию об уходе ребенка из детского сада

3-летний малыш покинул учреждение в Россоши
Юлия ДИДЕНКО
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Следователи начали проверку информации об уходе трехлетнего ребенка в Россоши. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 4 ноября.

Напомним, 28 ноября малыш сам покинул учреждение №17. Около половины пятого мальчик каким-то образом незаметно для воспитателей ушел из группы. К счастью, прохожие обратили внимание на ребенка, гуляющего по улице без верхней одежды и в сандалиях в довольно холодную погоду. Они и доставили беглеца в отдел полиции. При этом ситуация осталась незамеченной сотрудниками детского сада.

- По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области организована процессуальная проверка. Выполняется весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольной образовательной организации, связанных с оказанием услуг по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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