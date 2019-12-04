В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего 69-летнюю женщину
В Семилуках разыскивают водителя, который сбил 69-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 4 декабря.
Авария произошла на улице Индустриальной накануне, 3 декабря, в 7.35. Водителя и его машину устанавливают правоохранители. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 199 ДТП, из них в областном центре – 114, на федеральных трассах – 14,в районах области – 71. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 29 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU