В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего 69-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-04T10:41:09+03:00

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В Семилуках разыскивают водителя, который сбил 69-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 4 декабря.

Авария произошла на улице Индустриальной накануне, 3 декабря, в 7.35. Водителя и его машину устанавливают правоохранители. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 199 ДТП, из них в областном центре – 114, на федеральных трассах – 14,в районах области – 71. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU