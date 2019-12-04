2019-12-04T10:41:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего 69-летнюю женщину

Авария случилась в городе Семилуки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Местную жительницу с травмами доставили в больницу.Местную жительницу с травмами доставили в больницу.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Семилуках разыскивают водителя, который сбил 69-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 4 декабря.

Авария произошла на улице Индустриальной накануне, 3 декабря, в 7.35. Водителя и его машину устанавливают правоохранители. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 199 ДТП, из них в областном центре – 114, на федеральных трассах – 14,в районах области – 71. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские следователи проверят информацию об уходе ребенка из детского сада
В Воронеже женщина лишилась 90 тысяч во время сдачи квартиры через сайт объявлений
В Воронежской области остановили рейсовый автобус из-за наркокурьера
В Воронеже продают электрогитару-лопату
Воронежские общественники показали троллейбусы, которые передадут городу
В Воронежской области могут закрыть асфальтосмесительный завод, наносящий вред плодородной почве
Воронежца будут сулить за публичные призывы к убийству представителей госвласти
Неуловимая ласка попала на видео в Воронежском зоопитомнике
Бард Тимур Шаов представит воронежцам новый альбом
Ольга Будина прочитает воронежской детворе сказку
Оркестр Воронежского концертного зала сыграл благотворительные концерты в Европе
В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса
По факту аварии с перевернувшимся в Воронежской области автобусом возбудили уголовное дело
В Воронеже могут быть перебои с водой в многоэтажках из-за запуска нового водовода
Воронежцам напомнили, как проверить налоговую задолженность
В Воронежской области фирма незаконно возвела здание площадью 500 кв метров
В Воронеже возложили цветы и венки к Памятнику Славы
Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусов
Воронежец ответит за регистрацию на своей паспорт подставной фирмы
Мэр Воронежа: «Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада»
Воронежец ответит перед судом за липовые дипломы трех местных вузов и Магаданского политехнического техникума
В Воронежской области подросток обчистил чужой дом, пока хозяин был в отъезде
Следователи начали проверку после аварии с автобусом в Воронежской области