В Воронежской области могут закрыть асфальтосмесительный завод, наносящий вред плодородной почве

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-04T09:41:21+03:00

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В Павловском районе прокуратура предъявила в суд иск о приостановлении деятельности асфальтосмесительного завода на землях сельскохозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО «ЗемДорСтрой» разместило и использует оборудование «Мобильный асфальтосмесительный завод типа МВА 200» для производства изделий из асфальта. При этом техника находится на землях сельхозназначения.

Производство асфальта повредило почву и нарушило ее плодородный слой. За это собственник оборудования заплатил штраф 50 тыс. рублей. Но не стал приводить землю в порядок. Из-за этого почве продолжает причиняться вред, поэтому прокуратура передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU