В Воронежской области могут закрыть асфальтосмесительный завод, наносящий вред плодородной почве
В Павловском районе прокуратура предъявила в суд иск о приостановлении деятельности асфальтосмесительного завода на землях сельскохозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО «ЗемДорСтрой» разместило и использует оборудование «Мобильный асфальтосмесительный завод типа МВА 200» для производства изделий из асфальта. При этом техника находится на землях сельхозназначения.
Производство асфальта повредило почву и нарушило ее плодородный слой. За это собственник оборудования заплатил штраф 50 тыс. рублей. Но не стал приводить землю в порядок. Из-за этого почве продолжает причиняться вред, поэтому прокуратура передала дело в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU