2019-12-04T12:55:19+03:00
Звезды

Марина Девятова приедет в Воронеж с юбилейным концертом

Артистка выступит вместе с шоу-балетом ЯR-dance
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 декабря в столицу Черноземья приедет исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance». Артисты выступят с юбилейным концертом «20 лет вместе с вами».

Марина Девятова - представительница истинной народной культуры, творчество выпускницы академии имени Гнесиных обладает какой-то особой, присущей только ей одной искренностью и душевностью. Артистка с огромным успехом гастролировала в различных уголках мира – ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Марина даже пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ей семьи! Она является послом русской культуры, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский базар» и «Народный артист». В ее репертуаре есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем Аль Бано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым, певицей Варварой, Глебом Матвейчуком и мн. др. Оригинальные номера сделаны совместно с дуэтом «Баян-Микс», Петром Дрангой, Алексеем Воробьевым, Владимиром Винокуром. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.

В 2019 году Марина отмечает 20-летний юбилей творческой деятельности. Все это время ее неизменным партнером на сцене является шоу-балет «ЯR-dance».

Концерт пройдет в ВКЗ 18 декабря в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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