2019-12-03T19:48:32+03:00
Общество

В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса

Горожане выходят из транспорта и идут пешком
Ярослав ИВАНОВЮлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Вечером 3 декабря в Воронеже встал наглухо участок улицы Фридриха Энгельса в центре города. Затор образовался от улицы Плехановской до улицы Комиссаржевской. По предварительным данным, пробка образовалась из-за аварии. Транспорт на этом участке практически не движется. В результате пассажиры маршруток выходят и идут пешком.

Из-за снегопада 3 декабря в Воронеже и области произошло множество аварий. в том числе с большим количеством пострадавших. Напомним, самое масштабное ДТП случилось днем под Богучаром - при опрокидывании междугороднего автобуса ранено 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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