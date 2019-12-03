В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-03T19:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 декабря в Воронеже встал наглухо участок улицы Фридриха Энгельса в центре города. Затор образовался от улицы Плехановской до улицы Комиссаржевской. По предварительным данным, пробка образовалась из-за аварии. Транспорт на этом участке практически не движется. В результате пассажиры маршруток выходят и идут пешком.

Из-за снегопада 3 декабря в Воронеже и области произошло множество аварий. в том числе с большим количеством пострадавших. Напомним, самое масштабное ДТП случилось днем под Богучаром - при опрокидывании междугороднего автобуса ранено 17 человек.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU