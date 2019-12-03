Воронежцам напомнили, как проверить налоговую задолженность

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-03T18:43:34+03:00

До 2 декабря горожане должны были оплатить налог на имущество

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Воронежцы,у которых в собственности есть дом, квартира или земля, должны были оплатить имущественный налог за 2018 год до 2 декабря текущего. Однако не все горожане успели это сделать.

ИФНС по Коминтерновскому району напоминает, что узнать о задолженности можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.

Доступ к сервису осуществляется одним из трех способов:

1) получить регистрационную карту с логином и паролем в любом налоговом органе;

2) с помощью ключа электронной подписи/универсальной электронной карты;

3) с помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также узнать о задолженности через сайт Госуслуг и в ближайшем МФЦ.

Добавим, что освобождаются от налогов только обладатели льгот, для получения которых человек должен предоставить в ИФНС подтверждающие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU