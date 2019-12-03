В Воронежской области фирма незаконно возвела здание площадью 500 кв метров

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-03T18:10:43+03:00

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Директор фирмы в Острогожске ответит за незаконное строительство. Предприятие без разрешения возвело на взятом в аренду у муниципалитета участке здание. В прокуратуру пожаловались местные жители.

- Общество с ограниченной ответственностью возвело одноэтажное здание каркасного типа, площадь которого, согласно произведенным специалистами земельного надзора замерам, составляет 505 кв. м. При этом фирма, занимающаяся торговлей строительными материалами и другими непродовольственными товарами, не обращалось в администрацию за получением разрешения на строительство объекта, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В отношении генерального директора общества возбудили дело об административном правонарушении за незаконное строительство, его передали в инспекцию Государственного строительного надзора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU