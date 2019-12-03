В Воронежской области подросток обчистил чужой дом, пока хозяин был в отъезде
Житель села Слобода Бобровского района на днях придя домой, обнаружил сломанную входную дверь и не досчитался вещей: вор украл камеру внутреннего наблюдения, печное литье и другое имущество на сумму около 1700 рублей.
Оперативники прошерстили пункты приема металлолома, обнаружили там некоторое из похищенного, а получив приметы подозреваемого, который сдал вещи, задержали его. 15-летний подросток знал об отсутствии хозяина, поэтому проник в дом. Теперь ему придется ответить за кражу, парню грозит срок до шести лет, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU