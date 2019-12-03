2019-12-03T17:57:51+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после аварии с автобусом в Воронежской области

Пострадали 17 человек, трое из которых - дети
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с места аварии.фото с места аварии.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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Силовики начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок после того, как в Богучарском районе опрокинулся междугородний автобус.

Напомним, авария случилась 3 декабря около 12.30 минут на 763 км автодороги М-4 "Дон". 59-летний водитель из-за снегопада не справился с управлением, из-за чего транспорт перевернулся. В момент ДТП в салоне находились 28 человек, в том числе и два водителя. В прокуратуре Богучарского района уточнили, что автобус принадлежал украинской компании ТОВ "Альфа Транс". Он ехал из Днепропетровска в Ростов-на-Дону.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало 17 человек, трое из которых дети в возрасте 13,15 и 17 лет. Информация о степени тяжести вреда здоровью уточняется.

- На месте происшествия работают следователи СК. В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобуса, назначен комплекс необходимых экспертиз, будет истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Чеботарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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