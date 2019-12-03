2019-12-03T17:31:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем «десятка», разворачиваясь, врезалась в грузовик: трое раненых

Легковушка сложилась в гармошку [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Десятку" после удара сильно смяло."Десятку" после удара сильно смяло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Во вторник, 3 декабря, в Каширском районе в 15.40 случилось еще одно ДТП с пострадавшими. На 548 километре трассы «Дон» 22-летний водитель «десятки», местный житель, ехавший в сторону юга, развернулся, не глянув назад. А за ним в это время была фура «Вольво». Последовал страшный удар, от которого легковая машина сложилась в гармошку.

В ДТП пострадал сам водитель и две его пассажирки – женщины 24 лет и 51 года. Их отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, 3 декабря случились еще две крупные аварии.

В Богучарском районе около 12.30 опрокинулся автобус «МАН», ехавший из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. В нем было 28 пассажиров и два водителя. 17 человек получили травмы (трое из них тяжелые) и попали в больницу.

В Павловском районе практически в то же время столкнулись три грузовика – «Скания» и два «КамАЗа». Одна из отечественных фур вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Ладу-Калину». Как сообщили в региональном ГУ МВД, ДТП обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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