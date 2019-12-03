Елочные базары-2019 в Воронеже: где купить елку на Новый год
До Нового года меньше месяца. В мэрии Воронежа утвердили 126 официальных елочных базаров. Так что приобрести зеленую пушистую красавицу для праздника можно будет в шаговой доступности от дома. На официальных базарах, которые будут работать с 19 по 31 декабря, чиновники обещают качественный товар - со всеми правильными бумагами (накладными, договором с лесхозом, сертификатами).
Отличить настоящий елочный базар от нелегального просто. Типовой эскиз, по которому предприниматели должны оборудовать торговую точку, разработали в управлении главного архитектора.
ПРИЗНАКИ ОФИЦИАЛЬНОГО ЕЛОЧНОГО БАЗАРА
- Площадь не более 20 кв.м
- Ограждение
- Световая реклама
- Вывеска с режимом работы
- Средства пожаротушения
- Мерная линейка
- Кассовый аппарат
- Упаковочный материал
- Чистота (предприниматели должны обеспечивать вывоз мусора).
фото мэрии Воронежа.
ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
- ул. Остужева, 1а (ост. ДК «Электроника»),
- ул. Остужева, 3
- ул. Остужева, 5а
- ул. Остужева, 6
- Остужева, 19е
- ул. Ст. Большевиков, 18
- ул. Димитрова, 47,
-ул. Димитрова, 53а
- ул. Димитрова, 59
- ул. Зои Космодемьянской, напротив дома № 7
- ул. Переверткина, 26
- ул. Ф. Тютчева, (м-н «Боровое»)
- Дачный проспект, 122
- ул. Репненская, 80
- ул. Калининградская, 110
- ул. Украинская, 50
- ул. Минская, 43
- ул. Минская, 63
- ул. Минская, 69а
- ул. Героев России, 15
- ул. Переверткина, 13
- ул. Артамонова, 30
- ул. Б.Хмельницкого, 37
- ул. З. Космодемьянской, 19
- ул. Урывского, 3
- ул. Урывского, 9/2
- ул. Калининградская, 108
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
- ул. Шишкова, 1
- ул. Жукова, 3
- ул. Хользунова, 33
- ул. Хользунова, 9
- ул. Хользунова, 38
- ул. Хользунова, 44
- ул. Хользунова, 60
- ул. Хользунова, 100
- ул. Хользунова, 100б
- ул. Хользунова - пересечение с ул. 60 Армии
- ул. Лизюкова, 17
- ул. Лизюкова, 38-ул. 60 Армии
- ул. Лизюкова, 66а – ул. Вл. Невского (напротив маг. «Легкий шаг»)
- ул. Лизюкова, 85а
- пр. Труда, 19
- пр.Труда, 14
- пр. Труда, 23
- ул. Беговая, 8/3 (у маг «Магнит»)
- ул Вл. Невского, 1
- ул. Вл. Невского, 1а
- ул. Вл. Невского, 13
- ул. Вл. Невского, 15а
- ул. Вл. Невского, 22
- ул. Вл. Невского, 26
- ул. Вл. Невского, 27
- ул. Вл. Невского, 34
- ул. Вл. Невского, 46
- ул. Вл. Невского, 49
- ул. Вл. Невского, 55
- ул. Вл. Невского, 63
- ул. Машиностроителей, 15
- ул.9 Января, 264 а
- ул. 9 Января, 300
- ул. Красных Зорь, 36
- Московский пр., 92а
- Московский пр., 147
- б. Победы, 8
- б.Победы, 38
- б.Победы, 48
- ул. 60 Армии, 22а
- ул. 60 Армии, 27
- ул. Шишкова, 57
- ул. Хользунова, 119
- пер. Политехнический, у Дома пионеров
- Московский пр., 9 (в районе сквера ДК «Коминтерна»)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
- ул. 20 лет Октября, 44
- ул. Чапаева, 126
- ул. Чапаева, 132
- ул. 20 лет Октября, 92-94
- ул. Краснознаменная, 156
- ул. Краснознаменная, 158
- ул. Кольцовская, 62
- ул. Революции 1905 года , 25
- ул. Кропоткина, 10
- ул. 20 лет Октября, 86
- ул. Матросова, 145
- ул. Кольцовская, 60/2
- ул. Моисеева, 2
- ул. Моисеева, 45
- ул. Грамши, 70
- ул. Ворошилова, 2
- ул. Матросова, 6а
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- ул. Березовая роща, 1а
- ул. Ломоносова, ост. «Областная детская больница»
- ул. Ломоносова пересечение с Московским проспектом
- ул. Ленина пересечение с ул. Вавилова
- ул. Фридриха Энгельса, 12г
- ул. Шишкова, 146
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
- ул. 9 Января, ост. «Газовая»
- ул. 9 Января, 109
- ул. 9 Января, 241/15
- ул. Космонавтов, 18
- ул. Тепличная, 4
- ул. Ю.Янониса, 3
- ул. 232 Стрелковой Дивизии, 29
- ул.232 Стрелковой Дивизии, 45
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
- Ленинский пр, 1
- Ленинский пр., 21
- Ленинский пр., 24/1
- Ленинский пр., между № 35 и № 39
- Ленинский пр., 45а
- Ленинский пр., 65 (или №77)
- Ленинский пр., 81
- Ленинский пр., 109 (111)
- Ленинский пр., 117
- ул. Ильича, 59
- ул. Брусилова, ост. «Сквер Ильича»
- ул. Димитрова, 70
- ул. Героев Стратосферы, 1
- ул. Циолковского, 22
- ул. Новосибирская, 34
- ул. Новосибирская - пересечение с ул. Саврасова
- ул. Писарева, 3а
- ул.Писарева, 13
- ул. Волгоградская, 47
- ул. Волгоградская, 51
- ул. Ростовская, 58/8
- ул. Чебышева, 22
ИСТОЧНИК KP.RU