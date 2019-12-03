Елочные базары-2019 в Воронеже: где купить елку на Новый год

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-03T15:32:22+03:00

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До Нового года меньше месяца. В мэрии Воронежа утвердили 126 официальных елочных базаров. Так что приобрести зеленую пушистую красавицу для праздника можно будет в шаговой доступности от дома. На официальных базарах, которые будут работать с 19 по 31 декабря, чиновники обещают качественный товар - со всеми правильными бумагами (накладными, договором с лесхозом, сертификатами).

Отличить настоящий елочный базар от нелегального просто. Типовой эскиз, по которому предприниматели должны оборудовать торговую точку, разработали в управлении главного архитектора.

ПРИЗНАКИ ОФИЦИАЛЬНОГО ЕЛОЧНОГО БАЗАРА

- Площадь не более 20 кв.м

- Ограждение

- Световая реклама

- Вывеска с режимом работы

- Средства пожаротушения

- Мерная линейка

- Кассовый аппарат

- Упаковочный материал

- Чистота (предприниматели должны обеспечивать вывоз мусора).

фото мэрии Воронежа.

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