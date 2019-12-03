2019-12-03T16:07:07+03:00
Звезды

Алексей Чумаков выступит на губернаторском балу для воронежской элиты за 1,3 млн рублей

Артист даст часовой концерт на Рождественском вечере
Ярослав ИВАНОВ
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Алексей Чумаков проводил в 2012-м мастер-класс для одаренных воронежских детей.Алексей Чумаков проводил в 2012-м мастер-класс для одаренных воронежских детей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На 11-м Рождественском вечере, который пройдет по традиции 13 января в Доме правительства, выступит Алексей Чумаков. Артист даст часовой концерт за 1,3 млн рублей, такая информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступил Воронежский концертный зал, организация обеспечит команде Чумакова, состоящей из 11 человек, трансфер, перевозку оборудования, выполнение условий райдера.

Также на вечере выступит победительница шоу "Голос" Дина Гарипова (ей заплатят 395 тысяч за исполнение пяти композиций). Ведущими благотворительного бала станут актерская пара Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, они отработают конферанс за 889 тыс рублей. А традиционный аукцион проведет Юрий Стоянов - за 654 тысячи рублей.

Напомним, Алексей Чумаков уже бывал на Рождественском балу в Воронеже: в 2018-м вместе с супругой Юлией Ковальчук они были ведущими вечера.

В 2019-м спонсоры пожертвовали на поддержку одаренных детей региона 78 млн рублей, всего за историю благотворительного вечера на нужды талантливых ребят собрали более 600 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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