2019-12-03T13:37:31+03:00
Общество

Жители воронежского дома не могут добиться от УК нормального отопления

После аварии на улице Богдана Хмельницкого в доме № 9 на улице Артамонова батареи до сих пор холодные
Юрий КОЗЛОВ
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В редакцию «КП-Воронеж» позвонила девушка, представившаяся Ириной. Живет она в доме № 9 по улице Артамонова. В нем, по словам девушки, с начала отопительного сезона батареи не греют как следует.

- А с утра 2 декабря они и вовсе стали ледяными, - говорит Ирина. – Понятно, что это было связано с аварией у котельной на Богдана Хмельницкого. Но утром 3 декабря, когда сообщили о ликвидации аварии, у нас все равно было холодно. Но хоть горячую воду дали. В УК не смогла дозвониться, я на работе, а мама пенсионерка дома мерзнет. Вечером, надеюсь, успею в управляющую компанию. Только вот надежды на них мало. С начала отопительного сезона термометры в комнатах и ванной показывают не выше 15-16 градусов.

Напомним, без тепла и горячей воды почти целые сутки 2 декабря вынуждены были обходиться жители улиц Богдана Хмельницкого, Артамонова, Маршала Одинцова, архитектора Троицкого, Суворова и Ленинского проспекта. В «Квадре» отчитались о ликвидации аварии около 20 часов 2 декабря. И посоветовали тем, у кого горячая вода и отопление не появилось, обращаться в свои УК или ТСЖ. Ну а если там не берут трубку, придется туда наведаться и добиваться от коммунальщиков нормальной работы уже при личной беседе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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