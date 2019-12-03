Новый вид мошенничества в Воронежской области: после "начисления" бонусных баллов с карт исчезают деньги
За 2 декабря аферисты обманули семерых жителей Воронежской области, причем удаленно. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей. В полиции сообщили о новом способе обмана.
- Все чаще мошенники представляются сотрудниками финансовых учреждений и предлагают активировать бонусные баллы, накопленные за пользование банковской картой. На такую «удочку» попался 21-летний житель Центрального района. Позвонивший ему якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил, что за пользование банковской картой у молодого человека накопились бонусы. И предложил перевести их на расчетный счет карты, чтобы они не сгорели. А для их начисления попросил сообщить ему персональные данные банковской карты. После получения необходимой информации со счета потерпевшего исчезли около 20 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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