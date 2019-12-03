2019-12-03T09:23:33+03:00
Общество

В Воронеже дали тепло и горячую воду в 106 домов на левом берегу

В «Квадре» утверждают, что коммунальную аварию устранили
Юрий КОЗЛОВ
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В "Квадре" утверждают, что отопление дали во все дома, лишившиеся его из-за аварии.В "Квадре" утверждают, что отопление дали во все дома, лишившиеся его из-за аварии.Фото: из архива «КП»
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В воронежской «Квадре» отчитались о ликвидации аварии, которая привела к тому, что без тепла и горячей воды остались 106 домов на улицах Богдана Хмельницкого, Артамонова, Маршала Одинцова, архитектора Троицкого, Суворова и Ленинском проспекте.

Напомним авария произошла на участке теплосети, относящейся к котельной, находящейся по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 79К - прорвалась труба. Вначале в «Квадре» сообщали о том, что отключение горячей воды и тепла произойдет с 2.00 до 15.00 2 декабря. Однако на самом деле ремонтные работы затянулись до позднего вечера 2 декабря. На данный момент в «Квадре» уверены, что во всех домах ситуация нормализовалась, так как котельную включили около 20.00. В случае проблем с отоплением и горячей водой рекомендовали обращаться в свою УК или ТСЖ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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