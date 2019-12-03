2019-12-03T09:05:25+03:00
Общество

В Воронеже женщину с ребенком напугал наркоторговец

Он предложил ей купить смертоносное зелье в Ленинском районе
Артем ИЛЬИН
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Женщина утверждает, что наркоман пристал к ней и ребенку здесь.Женщина утверждает, что наркоман пристал к ней и ребенку здесь.Фото: "Типичный Воронеж".
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В понедельник, 2 декабря, около 18.30 на остановке Выборгская в Ленинском районе женщина с ребенком вышла из автобуса и пошла по направлению к дому. Ее остановил мужчина и предложил купить наркотики. По его неадекватному виду она предположила, что этот субъект и сам их употребляет.

Женщина, естественно, отказалась. А когда пришла домой, выложила пост о происшествии в соцсети. В нем она утверждает, что в этом месте постоянно шатаются подобные криминальные элементы и говорит, что неизвестно, придет ли она домой после очередной подобной встречи. Фонарей в этом месте нет, одни кусты по берегу.

В комментариях женщине посоветовали обратиться в полицию. Но даже если она этого не сделала, этот пост – повод задуматься об усилении патрулей в этом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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