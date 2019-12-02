2019-12-02T20:17:16+03:00
Общество

В воронежские дома, пострадавшие от аварии на теплосети, задерживается тепло

Заполнение теплотрассы потребовало больше времени
Елена ФЕДЯШЕВА
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К вечеру понедельника, 2 декабря, стало известно, что восстановление отопления в дома, пострадавшие в результате аварии на теплосети по улице Богдана Хмельницкого, 79к, потребует больше времени, чем предполагалось.

Напомним, порыв на трубе возник вечером в воскресенье, а к его ликвидации бригада «Квадры» приступила в ночь на понедельник. Жители шести улиц в Железнодорожном районе остались без отопления и кипятка.

- Поскольку для устранения повреждения на участке трубопровода потребовалось слить теплоноситель из магистральных и квартальных теплосетей, их заполнение заняло длительное время. В дома тепло и горячая вода вернутся в течение ближайших трёх часов. Приносим извинения за временные неудобства, - рассказали в компании «Квадра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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