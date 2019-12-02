2019-12-02T16:37:07+03:00
Происшествия

Горе-мамаша и ее сожитель из Воронежской области, истязавшие ребенка, отправятся в колонию

Суд дал им четыре года на двоих
Елена ФЕДЯШЕВА
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Истязания малыша в Лисках продолжались два года. Причем в них принимал участие не только «чужой дядя» - 29-летний сожитель матери, но и сама 24-летняя родная мать. О систематических побоях и издевательствах над ребенком правоохранители узнали в июле 2019 года. В отношении извергов возбудили уголовное дело.

На предварительном следствии супружеская пара признала свою вину, кроме того следователи собрали доказательную базу, заключения экспертиз и показания свидетелей.

Суд приговорил мужчину к двум годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима, его сожительницу – к полутора годам лишения свободы в том же исправительном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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