Воронежец завоевал золото и бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-02T15:44:25+03:00

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Великолепно выступил на чемпионате мира по прыжкам на батуте, проходившем в столице Японии Токио, заслуженный мастер спорта Сергей Азарян. Воронежский спортсмен показал класс в синхронных прыжках в паре с Михаилом Мельником.

Сергей и Михаил завоевали золото в командном финале и бронзу в индивидуальных соревнованиях.

В командном финале вместе с другими спортсменами сборной России Азарян и Мельник опередили американцев на один балл, а китайцев – на пять. В индивидуальном зачете Сергей и Михаил набрали 52.060 балла. У ставших первыми японцев Кацуфуми Тасаки и Гинга Мунетомо 52,920, у серебряных призеров белорусов Олега Рябцева и Владислава Гончарова – 52.400.

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира. На счету россиян 11 медалей – четыре золота, три серебра и четыре бронзы. И вклад в победу Сергея Азаряна очень даже существенный.

ИСТОЧНИК KP.RU