За торговлю в неположенном месте воронежского предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-02T15:35:59+03:00

Решение о наложении административного штрафа приняли в Ленинским районе

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Административная комиссия Ленинского района воспользовалась правом наложения административного штрафа на предпринимателя за нарушение правил торговли. Наказание составило 15 тысяч рублей, а максимально возможный штраф по этой статье составляет 20 тысяч.

Всего в ходе заседания комиссия рассмотрела 23 дела, касающихся торговли в неустановленных местах.

Остальные материалы (всего их было 51) касались вопросов несоблюдения правил благоустройства, самовольного демонтажа или установки элементов благоустройства, несоблюдения требований содержания территории частного сектора и некачественного восстановления асфальта и газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU