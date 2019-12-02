За торговлю в неположенном месте воронежского предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей
Административная комиссия Ленинского района воспользовалась правом наложения административного штрафа на предпринимателя за нарушение правил торговли. Наказание составило 15 тысяч рублей, а максимально возможный штраф по этой статье составляет 20 тысяч.
Всего в ходе заседания комиссия рассмотрела 23 дела, касающихся торговли в неустановленных местах.
Остальные материалы (всего их было 51) касались вопросов несоблюдения правил благоустройства, самовольного демонтажа или установки элементов благоустройства, несоблюдения требований содержания территории частного сектора и некачественного восстановления асфальта и газонов.
ИСТОЧНИК KP.RU