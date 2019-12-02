Чиновник из воронежского облправительства рассказал, как выбирали «Самое красивое село»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-02T15:33:27+03:00

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На прошлой неделе в конкурсе «Самое красивое село Воронежской области» определили победителя. Им стало село Ясенки Бобровского района.

Также большое количество голосов получили села Нащекино Аннинского района, Манино Калачеевского района, Ермоловка Лискинского района, поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» Новоусманского района, Пески Петропавловского района и село Колбино Репьевского района. Среди критериев, по которым оценивались села, были такие составляющие, как особенность застройки, ландшафт, участие населения в проектах благоустройства.

Победитель конкурса получит из областного бюджета 1 миллион рублей, а шесть перечисленных призеров – по 150 тысяч каждый. Эти деньги они должны будут потратить на благоустройство и освещение населенных пунктов. О том, как выбирали самое красивое село, рассказал руководитель регионального департамента по развитию муниципальных образований Василий Тарасенко.

- Ну, и в этом году мы принимали во внимание активность жителей, насколько они подготовили село к презентации – аншлаги на домах, убранные улицы, цветники. Семь финалистов конкурса были настолько одинаковые, что сложно ответить, какое же все-таки из них самое красивое. Между ними был разрыв в десятки голосов. А что касается победителя, то за последние несколько лет Ясенки приобрели совершенно другой облик: отремонтировали школу, детский сад, благоустроили парк, сделали тротуары, жители тоже прибрались у себя. Хотя некоторые из них говорили и такое: «Ну, у нас не самое красивое село», - отметил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU