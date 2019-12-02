2019-12-02T19:52:54+03:00
Общество

Жители Воронежской области смогут напрямую пообщаться со специалистами департамента здравоохранения

Онлайн-прием пройдет 12 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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В День Конституции России 12 декабря в областном департаменте здравоохранения (улица Красноармейская, 52) с 12.00 до 20.00 любой житель региона сможет задать свой вопрос или рассказать о проблеме специалистам ведомства.

В мероприятии также примут участие приемные Президента РФ, органы государственной власти и местного самоуправления. Помимо личного обращения чиновники примут обращения граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи. Личный прием проводится при предъявлении паспорта в порядке живой очереди.

Те граждане, которым не обеспечат онлайн-прием в рамках акции, смогут пообщаться с представителем департамента здравоохранения в течение последующих семи дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 212-71-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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