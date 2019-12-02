Жители Воронежской области смогут напрямую пообщаться со специалистами департамента здравоохранения
В День Конституции России 12 декабря в областном департаменте здравоохранения (улица Красноармейская, 52) с 12.00 до 20.00 любой житель региона сможет задать свой вопрос или рассказать о проблеме специалистам ведомства.
В мероприятии также примут участие приемные Президента РФ, органы государственной власти и местного самоуправления. Помимо личного обращения чиновники примут обращения граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи. Личный прием проводится при предъявлении паспорта в порядке живой очереди.
Те граждане, которым не обеспечат онлайн-прием в рамках акции, смогут пообщаться с представителем департамента здравоохранения в течение последующих семи дней.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 212-71-55.
ИСТОЧНИК KP.RU