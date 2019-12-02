2019-12-02T13:40:46+03:00
Происшествия

200 пассажиров воронежского аэропорта на выходных пришлось эвакуировать

Также задержали вылет рейса на Москву
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Из аэропорта пришлось срочно эвакуировать 200 человек.Из аэропорта пришлось срочно эвакуировать 200 человек.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке в правительстве области начальник регионального МЧС РФ Александр Кошель рассказал, что в субботу ранним утром кто-то «заминировал» аэропорт. Из-за неудачной «шутки» пришлось эвакуировать всех людей, а также задержать вылет одного рейса.

- 30 ноября в 4.15 поступило сообщение о минировании аэропорта. С 4.30 до 5.47 четыре кинологических расчета обследовали воздушную гавань. Взрывоопасных предметов в итоге они не обнаружили, вызов оказался ложным. Из здания аэропорта пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 40 – персонал. Также на один час 25 минут пришлось задержать вылет рейса Воронеж-Москва, - отчитался Александр Кошель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области для детей откроют «IT-куб»
Воронежцы могут получить госуслуги по жилью в электронном виде
В Воронеже шесть автобусных маршрутов изменили схемы движения
В Воронежской области угонщик пытался завести "Оку", толкаяя ее с горы
Воронежец завоевал золото и бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте
За торговлю в неположенном месте воронежского предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей
Чиновник из воронежского облправительства рассказал, как выбирали «Самое красивое село»
Отремонтированный каток на площади Ленина в Воронеже заработает до 25 декабря
Житель Воронежской области поджег гараж брата и тут же попался полицейским
Воронежскую область не скоро накроет 5G
В Воронежской области попойка закончилась ударом ножа
Синоптики рассказали, какой будет зима в Воронеже
Воронежские следователи проводят проверку по факту найденной на тротуаре человеческой голове
Владимир Нетёсов обсудил с инициативной группой родителей перспективы строительства спорткомплекса в Левобережном районе Воронежа
В Воронеже нашли мертвым двухмесячного ребенка
Напуганные проверкой воронежские коммунальщики установили светильники в подъездах многоэтажек
Учительница из Воронежа выиграла в «Поле чудес» домашний кинотеатр
Три ряда или четыре? Стертая разметка провоцирует беспорядок на воронежском перекрестке
Сенатор Сергей Лукин провел личный прием граждан
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Пассажир заставил воронежского таксиста купить ему "БМВ"
В Воронежском заповеднике на видео попала лисичкина проверка льда на прочность
В Воронеже начали установку главной новогодней елки