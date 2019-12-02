200 пассажиров воронежского аэропорта на выходных пришлось эвакуировать

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-02T13:40:46+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области начальник регионального МЧС РФ Александр Кошель рассказал, что в субботу ранним утром кто-то «заминировал» аэропорт. Из-за неудачной «шутки» пришлось эвакуировать всех людей, а также задержать вылет одного рейса.

- 30 ноября в 4.15 поступило сообщение о минировании аэропорта. С 4.30 до 5.47 четыре кинологических расчета обследовали воздушную гавань. Взрывоопасных предметов в итоге они не обнаружили, вызов оказался ложным. Из здания аэропорта пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 40 – персонал. Также на один час 25 минут пришлось задержать вылет рейса Воронеж-Москва, - отчитался Александр Кошель.

ИСТОЧНИК KP.RU