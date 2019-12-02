Напуганные проверкой воронежские коммунальщики установили светильники в подъездах многоэтажек
Раньше с потолка свисали лампочки на проводах
фото с сайта ГЖИ Воронежская область
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Как просто, оказывается, мотивировать УК выполнить ее работу. Жильцы дома №70 по улице Димитрова пожаловались на обслуживающую их дом компанию в жилинспекцию. Оперативно провели уборку в подвале, на лестницах, в лифтах и на придомовой территории.
К радости жильцов, в подъездах, на аварийных балконах и пожарной лестнице вместо свисающих с потолка на проводах лампочек установили светильники.
ИСТОЧНИК KP.RU