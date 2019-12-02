2019-12-02T11:14:56+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО

Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам 9 месяцев 2019 года капитал Банка увеличился до 94,9 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на начало года.

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Напуганные проверкой воронежские коммунальщики установили светильники в подъездах многоэтажек
Учительница из Воронежа выиграла в «Поле чудес» домашний кинотеатр
Три ряда или четыре? Стертая разметка провоцирует беспорядок на воронежском перекрестке
Сенатор Сергей Лукин провел личный прием граждан
Пассажир заставил воронежского таксиста купить ему "БМВ"
В Воронежском заповеднике на видео попала лисичкина проверка льда на прочность
В Воронеже начали установку главной новогодней елки
Стало известно, сколько воронежцев получают больше 100 тысяч рублей в месяц
В Воронеже первая рабочая неделя декабря будет снежно-дождливой
На воронежской улице образовалась мощнейшая пробка
Воронежцам на 13 часов отключат горячую воду и отопление
Под Воронежем на фото попало озеро с зеленым льдом
Очевидцы: в ТРЦ «Московский проспект» ребенку зажало ногу эскалатором
В Воронежской области пропал седой мужчина с заплывшим левым глазом
В Воронеже поймали серийного дачного вора
В Воронеже таксист врезался в припаркованную фуру и разбился насмерть
В центре Воронежа паркомат повалили на дорогу
В Воронеже женщина решила поиграть на бирже и отдала мошенникам больше миллиона рублей
В Воронежской области «Тойота» врезалась в «десятку»: один из водителей погиб
Стала известна дата мощного снегопада в Воронеже
Воронеж снова накрыло вонью
В Воронеже береза упала на два автомобиля
Стало известно, как Воронежский заповедник будет работать в новогодние праздники
В Воронеже «Лада» протаранила припаркованные машины: водитель погиб
Пенсионерка из села под Воронежем, вышедшая замуж за темнокожего мачо, стала героиней программы Андрея Малахова
В Воронеже спортивную «Тойоту» после удара о столб разорвало на части: водитель погиб
Воронежский «Буран» потерпел разгром от красноярского «Сокола»