Пассажир заставил воронежского таксиста купить ему "БМВ"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-02T11:01:42+03:00

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Ночное знакомство с очередным пассажиром закончилось для таксиста потерей крупной суммы. Приветливый молодой человек сел к нему в машину и завел разговор о заработках. Сказал, что тоже хочет заняться частным извозом. В красках расписал идею стартапа: таксист покупает ему машину, а он потихоньку выкупает ее и вместе с тем начисляет процент от выручки.

Обменялись контактами, пообщались. В итоге таксист купил в кредит БМВ и передал ключи новому напарнику. Тот сразу же перестал выходить на связь... Таксист пошел в полицию. Обманщика искали довольно долго. И вот - итог.

- В Краснодарском крае был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель Нижнего Новгорода. Он пояснил, что продал полученный автомобиль, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За мошенничество несостоявшемуся предпринимателю грозит до шести лет заключения. Сейчас он под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU