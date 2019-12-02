В Воронежском заповеднике на видео попала лисичкина проверка льда на прочность

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-02T10:21:07+03:00

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Старший сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника им. Пескова Александр Мишин опубликовал на своей страничке в соцсети забавный видеоролик. На нем лисичка вышла на недавно замерзший заснеженный лед на озере и, видимо, решила его проверить. Рыжая красавица несколько раз пробежалась по поверхности и осмотрела территорию.

- Лисичкина беготня по замёрзшему озерку, - подписал видео автор.

aleksander.mishin Лисичкина беготня

В комментариях пользователи соцсети восхитились грации хищницы и позавидовали зоологу. Ведь каждый день он может наблюдать за красотой природы и жизнью вот таких вот интересных зверят.

- Эх, завидую по-хорошему: когда живёшь в природе, то такие интересные моменты видишь. А я сегодня снимала своего бигля на льду. За неимением диких зверей поблизости, - отметила девушка.

А вы бы хотели жить вдали от городской суеты?

ИСТОЧНИК KP.RU