В Воронежском заповеднике на видео попала лисичкина проверка льда на прочность
Старший сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника им. Пескова Александр Мишин опубликовал на своей страничке в соцсети забавный видеоролик. На нем лисичка вышла на недавно замерзший заснеженный лед на озере и, видимо, решила его проверить. Рыжая красавица несколько раз пробежалась по поверхности и осмотрела территорию.
- Лисичкина беготня по замёрзшему озерку, - подписал видео автор.
В комментариях пользователи соцсети восхитились грации хищницы и позавидовали зоологу. Ведь каждый день он может наблюдать за красотой природы и жизнью вот таких вот интересных зверят.
- Эх, завидую по-хорошему: когда живёшь в природе, то такие интересные моменты видишь. А я сегодня снимала своего бигля на льду. За неимением диких зверей поблизости, - отметила девушка.
А вы бы хотели жить вдали от городской суеты?
ИСТОЧНИК KP.RU