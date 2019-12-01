2019-12-01T15:42:12+03:00
Общество

В центре Воронежа паркомат повалили на дорогу

Произошло это в районе цирка [фото]
Артем ИЛЬИН
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Поверженный паркомат перегородил почти половину дороги.Поверженный паркомат перегородил почти половину дороги.Фото: Руслан Таиров.
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На перекрестке улиц Красноармейской и Кирова на дорогу «прилег отдохнуть» паркомат. Падение «денежного» столбика попало на фото, которое разместили в паблике «Типичный Воронеж».

Событие это во многом символическое. Белгородские коммерсанты стремились подзаработать на воронежских водителей, однако те нашли лазейку в законодательстве и перестали платить. Им грозно обещают изменить закон, однако воз и ныне там.

Однако если убрать умозрительные рассуждения и вернуться к реальности, то последствия действий неизвестных дебоширов достаточны просты. Паркомат придется восстанавливать за счет концессионера. Хорошо еще, что рядом во время падения никто не переходил дорогу. Да и велосипедисту могло бы не поздоровиться.

Столбик вырвали с корнем. Фото: Руслан Таиров.

Столбик вырвали с корнем.Фото: Руслан Таиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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