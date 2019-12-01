2019-12-01T12:25:12+03:00
Общество

В Воронеже береза упала на два автомобиля

Обоим машинам нужен серьезный ремонт
Артем ИЛЬИН
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Водителям первым делом нужно выяснить, кто отвечает за состояние дерева.Водителям первым делом нужно выяснить, кто отвечает за состояние дерева.Фото: "Типичный Воронеж".
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В субботу, 30 ноября, у дома № 72 на улице Хользунова береза рухнула сразу на два автомобиля. Фото инцидента разместили в паблике «Типичный Воронеж». На нем видно, что одна из машин – «Хендай», марку другой четко трудно разглядеть. Очевидно, что обоим автомобилям требуется достаточно дорогой ремонт.

Многие считают, что деревья – сфера ответственности управляющей компании, обслуживающей ближайшие дома, или ТСЖ. Однако, как показывает практика, часто после подобных происшествий деревья оказываются на «ничейной» территории. В этом случае владельцам машин не позавидуешь: с кем судиться, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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