В Воронеже береза упала на два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-01T12:25:12+03:00

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В субботу, 30 ноября, у дома № 72 на улице Хользунова береза рухнула сразу на два автомобиля. Фото инцидента разместили в паблике «Типичный Воронеж». На нем видно, что одна из машин – «Хендай», марку другой четко трудно разглядеть. Очевидно, что обоим автомобилям требуется достаточно дорогой ремонт.

Многие считают, что деревья – сфера ответственности управляющей компании, обслуживающей ближайшие дома, или ТСЖ. Однако, как показывает практика, часто после подобных происшествий деревья оказываются на «ничейной» территории. В этом случае владельцам машин не позавидуешь: с кем судиться, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU