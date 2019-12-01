Пенсионерка из села под Воронежем, вышедшая замуж за темнокожего мачо, стала героиней программы Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-01T10:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Выпуск программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» 29 ноября был посвящен любви 72-летней пенсионерки Любови Гвоздиковой из совхоза Новоусманский (Андрей Малахов ошибся в ударении при произнесении этого в общем-то немудреного названия) и 59-летнего бывшего полицейского из Кот-д”Ивуара Гаи Эммануила Джеку. Расписалась колоритная парочка 14 сентября в загсе Железнодорожного района Воронежа.

Любопытно, что оба возрастных молодожена многодетные. У Любови Гвоздиковой четверо детей, у экс-копа из Африки (сейчас он не работает) – пятеро. Неизвестно, как относятся к браку папы его четверо отпрысков, но младшую дочку он хочет перевозить в Россию.

Гаи Эммануил Джеку и Любовь Гвоздикова - колоритная пара.Фото: кадр с видео

До этого личная жизнь Любови Гвоздиковой по большому счету не сложилась: первый муж ее часто обижал и поднимал на нее руку. Поэтому, познакомившись в Интернете с фактурным африканцем, она решила круто изменить свою жизнь. С новым мужем она общается только через электронный переводчик, но, видимо, слова тут не главное. Не смущает пенсионерку и то, что на помощь Эммануилу Джеку и обустройство новой жизни она набрала кредитов. Теперь Любовь, помимо продаж косметики и БАДов, еще и подрабатывает уборщицей. В планах ее африканского мужа устроиться в службу охраны в Воронеже.

Дети пенсионерки логично опасаются, что могут остаться без наследства. А вот Любовь Гвоздикова не знает сомнений, активно занимается физкультурой в спортзале и считает, что в 72 года жизнь только начинается. Пожелаем ей удачи!

Баба Люба, давай! Пенсионерка нашла любовь в Африке. Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.11.19..

ИСТОЧНИК KP.RU