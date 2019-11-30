В Воронеже определились с памятным знаком для Петровских верфей

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-30T20:01:29+03:00

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В Воронеже выбрали победителя конкурса на создание типового памятного знака, посвященного строительству военно-морского флота на воронежской земле в петровскую эпоху. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента архитектуры и градостроительства в пятницу, 29 ноября.

В конкурсе приняли участие восемь скульпторов из Воронежа, Санкт-Петербурга и Курска. Лучшим стал проект Максима Дикунова. Установка памятного знака планируется в исторических местах расположения верфей. Он появится в бывшем селе Таврово в Левобережном районе, в поселке Рамонь, селах Чертовицы и Ступино в Рамонском районе, селе Коротояк Острогожского района и Павловске Павловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU