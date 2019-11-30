Жителя Воронежа оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-30T18:09:28+03:00

Также мужчину лишили прав на два с половиной года

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Рамонский райсуд вынес приговор 33-летнему воронежцу. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 30 ноября.

До этого суд уже лишал мужчину прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на а состояние опьянения. Однако выводов он для себя никаких не сделал и в сентябре этого года вновь сел пьяным за руль. В Рамонском районе его остановили сотрудники полиции, но он снова отказался проходить освидетельствование.

В итоге за совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Также его лишили прав на два с половиной года

ИСТОЧНИК KP.RU