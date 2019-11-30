2019-11-30T16:03:45+03:00
Авто

Из-за коммунальных работ Левобережный район Воронежа сковали пробки

Ремонт планируют завершить только 2 декабря
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки».Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки».
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Жители Левобережного района Воронежа проводят выходной в пробках. Причиной стал аварийный ремонт промышленного трубопровода по адресу Ленинский проспект, 4. Его начали еще 29 ноября в 21.00. Но серьезные заторы образовались именно в субботу, 30 ноября, из-за того, что движение разрешено только лишь по одной полосе в каждую сторону. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на данный момент в городе семибальные заторы. Ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия.

В итоге машины стоят на улицах Лебедева и Героей Стратосферы. Также пробки есть на Чернавском мосту и улицах Ильюшина, Волгоградской и участках Димитрова.

В организации «Город и транспорт» говорят, что откроют движение только в шесть утра 2 декабря. А пока водителям советуют искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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